Бывший депутат Худяков уверен, что концерты Пирожкова на юге России не состоятся

Концерты комика Александра Реввы в образе певца Артура Пирожкова на юге России не состоятся. Таким прогнозом поделился бывший депутат Госдумы Роман Худяков.
Артист объявил, что его выступления в Ростове-на-Дону и Краснодаре перенесли на осень. Однако Худяков уверен, что на самом деле концерты отменили.
«Реввы не будет в Краснодаре и Ростове-на-Дону, но концерты «перенесли на осень». То есть, деньги за билеты не вернут — безобразие, конечно, можно заявления на мошенничество подавать», — возмутился политик в Telegram-канале.
По словам бывшего парламентария, комик сбежал за границу, а потом вернулся в Россию ради выступлений. У артиста просто закончились деньги, считает экс-депутат.
Однако ждать заработков в РФ Пирожкову не стоит, убежден Худяков. По мнению политика, люди больше не хотят видеть Ревву.
Бывший парламентарий напомнил, что отменить концерты комика попросил участник спецоперации. Он сказал, что лучшее наказание для таких артистов — рублем, подчеркнул экс-депутат. Худяков назвал эти слова правильными и заверил, что у Пирожкова больше не будет ни туров по России, ни гонораров наличными в чемоданах.