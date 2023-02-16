Бывший депутат Худяков уверен, что концерты Пирожкова на юге России не состоятся

Бывший парламентарий напомнил, что отменить концерты комика попросил участник спецоперации. Он сказал, что лучшее наказание для таких артистов — рублем, подчеркнул экс-депутат. Худяков назвал эти слова правильными и заверил, что у Пирожкова больше не будет ни туров по России, ни гонораров наличными в чемоданах.