Депутат Комоцкий назвал отдых чиновников на Родине одним из залогов развития туризма в РФ

Решение государственных служащих отказаться от поездок за рубеж и выбирать отечественные курорты будет способствовать развитию туризма в нашей стране. Таким мнением поделился в беседе с ФАН ученый, журналист, член Президиума ЦК КПРФ, депутат Государственной думы РФ Борис Комоцкий.
В Сети широкую поддержку получила инициатива предпринимателя Евгения Пригожина запретить чиновникам в период СВО выезжать на отдых за границу. По мнению бизнесмена, демонстрация любви к жизни на широкую ногу может привести к деморализации и расколу внутри российского общества.
Многие депутаты Государственной думы также выразили решительную поддержку данной идеи. Кто-то из парламентариев отметил, что в настоящее время, выезжающие за границу государственные служащие могут стать жертвой провокаций западных или украинских спецслужб.
В беседе с корреспондентом ФАН инициативу бизнесмена поддержал и народный избранник Борис Комоцкий.
«Очень коротко, абсолютно согласен», — прокомментировал депутат Госдумы.
Вместе с тем, многие парламентарии отмечают, что вместо планов об отдыхе на чужбине многим государственным служащим следует сосредоточить свое внимание на том, чтобы оказывать активную поддержку участникам СВО.
Впрочем, говорить с корреспондентом издания об этой позиции ряда депутатов Госдумы Борис Мокрицкий не стал.
«Мнение своих коллег я не обсуждаю. Вас интересует мое — я его высказал», — пояснил собеседник ФАН.
Кроме того, он поддержал точку зрения о том, что отказ чиновников от отдыха за рубежом в пользу отечественных курортов благоприятно скажется на развитии туризма в нашей стране.
«В том числе, да. Конечно», — резюмировал народный избранник.
Ранее депутат Госдумы Николай Осадчий в беседе с ФАН поддержал инициативу Евгения Пригожина. Собеседник также отметил, что чиновники должны демонстрировать образцовую самодисциплину.