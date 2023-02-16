Сурков признался, что не рассчитывал на выполнение Минских соглашений при их составлении

Бывший помощник российского лидера Владимира Путина Владислав Сурков признался, что он не рассчитывал на выполнение Минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине.
В разговоре с российским политологом Алексеем Чеснаковым политик отрицательно ответил на вопрос, рассчитывал ли он на реализацию минских договоренностей во время их составления.
«Нет», — сказал Сурков.
Бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер Германии Ангела Меркель ранее подтвердили тот факт, что Запад использовал Минские соглашения для усиления Украины.