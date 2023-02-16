Депутат Аксаков объяснил как российская финансовая система выстояла перед санкциями

Финансовая система России сумела выстоять под натиском беспрецедентного санкционного давления, доказав свою устойчивость и продолжив развиваться. Об этом в ходе видеоинтервью для «Парламентской газеты» рассказал депутат Государственной думы Анатолий Аксаков.
Руководитель парламентского комитета по финансовому рынку отметил, что в настоящее время в стране активно создаются механизмы защиты для цифровых расчетов. Они призваны обезопасить от давления не только российский рынок, но и экономику дружественных государств.
По словам Аксакова, отечественные банки продолжают проводить операции без каких-либо ограничений. Благодаря эффективной работе системы «МИР» владельцы карт Visa и MasterCard даже не заметили перекрещения их обслуживания на территории страны.
Также большой вклад внес Центральный банк РФ, указал политик. Регулятор заранее создал собственную систему быстрых платежей, которая постепенно выходит на международный уровень. На данный момент более 70 организаций, работающих в 12 странах мира, проявили интерес к отечественному аналогу SWIFT.
В конце парламентарий добавил, что во втором квартале в России начнут тестировать цифровой рубль. В текущем году правительство ожидает осуществления большого количества сделок с применением данного вида денег, подчеркнул Аксаков.
«При этом нужно развивать инфраструктуру и создавать условия, чтобы цифровой рубль был удобным средством платежа. Я думаю, что крупнейшие наши банки к этому готовы», — подытожил собеседник агентства.
Ранее стало известно о планах российского руководства отказаться от невыгодных условий исполнения государственных гарантий на глобальном рынке. В соответствующем указе президента говорится, что Москва перейдет на их выплату в национальной валюте.