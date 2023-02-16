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Депутат Лантратова объяснила, как фитнес-клубы могут помочь в реабилитации участников СВО

Общество
Депутат Лантратова объяснила, как фитнес-клубы могут помочь в реабилитации участников СВО

Фитнес-центры могут подключить к реабилитации участников специальной операции на Украине. Идею поддержала депутат Государственной думы от Челябинской области Яна Лантратова.

Сейчас существует нехватка специалистов-реабилитологов, а во многих фитнес-клубах есть эксперты по адаптивной физкультуре и ЛФК. Поэтому центры могут работать по утвержденной Минздравом России программе для определенной категории нуждающихся, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на слова депутата.

Подобную инициативу начали обсуждать после обращения к Правительству Национального фитнес-сообщества. Его члены хотят принимать участие в реабилитации российских военнослужащих, участвующих в СВО.
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