Депутат Лантратова объяснила, как фитнес-клубы могут помочь в реабилитации участников СВО

Фитнес-центры могут подключить к реабилитации участников специальной операции на Украине. Идею поддержала депутат Государственной думы от Челябинской области Яна Лантратова.
Сейчас существует нехватка специалистов-реабилитологов, а во многих фитнес-клубах есть эксперты по адаптивной физкультуре и ЛФК. Поэтому центры могут работать по утвержденной Минздравом России программе для определенной категории нуждающихся, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на слова депутата.
Подобную инициативу начали обсуждать после обращения к Правительству Национального фитнес-сообщества. Его члены хотят принимать участие в реабилитации российских военнослужащих, участвующих в СВО.