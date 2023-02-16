Депутат Лантратова объяснила, как фитнес-клубы могут помочь в реабилитации участников СВО

Сейчас существует нехватка специалистов-реабилитологов, а во многих фитнес-клубах есть эксперты по адаптивной физкультуре и ЛФК. Поэтому центры могут работать по утвержденной Минздравом России программе для определенной категории нуждающихся, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на слова депутата.