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Объявления о продаже ненужных подарков заполонили Сеть после Дня всех влюбленных

Общество
Объявления о продаже ненужных подарков заполонили Сеть после Дня всех влюбленных

Россияне массово продают в Сети подарки, оставшиеся у них после Дня всех влюбленных.

Некоторые авторы таких публикаций посетовали, что хотели вручить презент девушке, но расстались накануне 14 февраля. Так, в Сети можно найти объявления о продаже плюшевых игрушек, бытовой техники, аксессуаров, билетов на концерты и украшений. На них обратил внимание Telegram-канал РЕН ТВ.

Объявления о продаже ненужных подарков заполонили Сеть после Дня всех влюбленных

Перед Днем всех влюбленных предприимчивые москвичи предлагали одиноким девушкам за деньги сделать фотографии для социальных сетей, чтобы, например, позлить бывшего возлюбленного. Мужчины были готовы сходить с незнакомками в кафе или кино, но за их счет. Некоторые даже обещали девушкам дополнительные бонусы, например, «бесплатный поцелуй».
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