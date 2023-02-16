Объявления о продаже ненужных подарков заполонили Сеть после Дня всех влюбленных

Перед Днем всех влюбленных предприимчивые москвичи предлагали одиноким девушкам за деньги сделать фотографии для социальных сетей, чтобы, например, позлить бывшего возлюбленного. Мужчины были готовы сходить с незнакомками в кафе или кино, но за их счет. Некоторые даже обещали девушкам дополнительные бонусы, например, «бесплатный поцелуй».