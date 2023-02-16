Объявления о продаже ненужных подарков заполонили Сеть после Дня всех влюбленных

Россияне массово продают в Сети подарки, оставшиеся у них после Дня всех влюбленных.
Некоторые авторы таких публикаций посетовали, что хотели вручить презент девушке, но расстались накануне 14 февраля. Так, в Сети можно найти объявления о продаже плюшевых игрушек, бытовой техники, аксессуаров, билетов на концерты и украшений. На них обратил внимание Telegram-канал РЕН ТВ.
Перед Днем всех влюбленных предприимчивые москвичи предлагали одиноким девушкам за деньги сделать фотографии для социальных сетей, чтобы, например, позлить бывшего возлюбленного. Мужчины были готовы сходить с незнакомками в кафе или кино, но за их счет. Некоторые даже обещали девушкам дополнительные бонусы, например, «бесплатный поцелуй».