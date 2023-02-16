Протасевич признал вину в организации беспорядков и разжигании социальной розни

Один из фигурантов уголовного дела, возбужденного в отношении представителей Nexta (признана террористической организацией в Белорусси), Роман Протасевич полностью признал вину. Ему вменяют статьи об организации беспорядков и разжигании социальной розни.
Заседания проходят в Минском областном суде. Протасевичу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении находящихся за рубежом сотрудников компании проводилось заочное производство. Обвиняемым заявлен иск на более 30 млн белорусских рублей (около 11 млн долларов).