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Протасевич признал вину в организации беспорядков и разжигании социальной розни

Происшествия
Протасевич признал вину в организации беспорядков и разжигании социальной розни

Один из фигурантов уголовного дела, возбужденного в отношении представителей Nexta (признана террористической организацией в Белорусси), Роман Протасевич полностью признал вину. Ему вменяют статьи об организации беспорядков и разжигании социальной розни.

Заседания проходят в Минском областном суде. Протасевичу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении находящихся за рубежом сотрудников компании проводилось заочное производство. Обвиняемым заявлен иск на более 30 млн белорусских рублей (около 11 млн долларов).
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