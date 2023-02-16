Российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 «Белый лебедь» в ходе своего планового полета над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей напугали жителей Великобритании. Об этом сообщил аналитик Уил Стюарт.
Он отметил, что накануне дальняя авиация ВКС РФ совершила длительный полет в районе Аляски, в обоих случаях использовались самолеты-носители ядерного оружия. Уил Стюарт рассказал об этом в статье The Sun, «ПолитРоссия» предоставила эксклюзивный пересказ материала.
«(Президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин развернул два сверхзвуковых ядерных бомбардировщика Blackjack недалеко от Великобритании в качестве предупреждения Западу всего через несколько часов после аналогичных полетов у США», — сказано в публикации.
Таким образом руководство РФ сигнализирует Западу о недопустимости любых антироссийских провокаций и посягательств на территориальную целостность России со стороны лидеров НАТО, предположил автор The Sun.
Ранее RT рассказал об успешных действиях истребительной авиации ВКС РФ в ходе спецоперации на Украине.