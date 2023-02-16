The Sun: в Британии испугались планового полета российских «Белых лебедей»

Он отметил, что накануне дальняя авиация ВКС РФ совершила длительный полет в районе Аляски, в обоих случаях использовались самолеты-носители ядерного оружия. Уил Стюарт рассказал об этом в статье The Sun, «ПолитРоссия» предоставила эксклюзивный пересказ материала.