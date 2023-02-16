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Польское радио: большинство стран Европы не поддерживают конфискацию российского имущества

Политика
Польское радио: большинство стран Европы не поддерживают конфискацию российского имущества

Лишь малое количество государств поддерживают инициативу о конфискации российского имущества на территории Европы. Такое заявление сделал пресс-секертарь правительства Польши Петр Мюллер.

По словам госслужащего, данную идею поддерживают страны Центральной и Восточной Европы. При этом в западной части региона, включая Францию и Германию, выступают против конфискации активов.

«Главы государств избегают эту тему, а на дипломатическом уровне звучат аргументы о том, что их право не позволяет и так далее», — сказал Мюллер в эфире Польского радио.

В связи с этим он напомнил, что польское право также позволяет лишь замораживать активы. У властей нет возможности распоряжаться иностранным имуществом, в связи с чем в Варшаве предложили изменить конституцию.

Как отметил Петр Мюллер, в настоящее время правительство ожидает одобрения инициативы со стороны оппозиции. Решение должно быть принято в ходе голосования.

Ранее швейцарские власти признали незаконность передачи замороженных российских активов Украине. На нарушение конституционных прав указал Федеральный совет страны.
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