Женщина не приняла извинения известного коуча после удара на семинаре

Участница семинара в Великом Новгороде, которую известный семейный психолог и коуч Сатья Дас ударил сумкой по голове, не стала принимать извинения от обидчика.
Российский психолог, известный в интернете своими лекциями по построению гармоничных семейных отношения, 12 февраля на семинаре в Великом Новгороде ударил одну из слушательниц ее же сумкой по голове. Конфликт перерос в рукоприкладство из словесной перепалки между ним и участницей семинара. Видео с произошедшим инцидентом опубликовали в соцсетях.
Муж слушательницы Валерий заявил, что коуч не извинялся перед ними лично и от лица Сатьи с ними никто не связывался. Извинения скорее звучат как оправдание. Такие извинения мы не принимаем", — высказался Валерий.
Ранее Сатья Дас отказывался комментировать свои действия и только шутил по поводу произошедшего.