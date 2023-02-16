Женщина не приняла извинения известного коуча после удара на семинаре

Российский психолог, известный в интернете своими лекциями по построению гармоничных семейных отношения, 12 февраля на семинаре в Великом Новгороде ударил одну из слушательниц ее же сумкой по голове. Конфликт перерос в рукоприкладство из словесной перепалки между ним и участницей семинара. Видео с произошедшим инцидентом опубликовали в соцсетях.