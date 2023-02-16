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Президент Белоруссии встретился с представителями иностранной прессы

Политика
Президент Белоруссии встретился с представителями иностранной прессы

Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Встреча носит внеплановый характер.


 Александр Лукашенко сообщил, что решил провести встречу после того, как пресс-секретарь сообщила о большом количестве журналистов, прибывших в Беларусь из других стран. «Я подумал, что будет, наверное, негостеприимно с белорусской точки зрения, если мы хотя бы на несколько минут с вами не пересечемся» — заявил президент. Он подчеркнул, что хочет посмотреть как изменилось отношение встречавшихся с ним ранее журналистов к проблемам которые вменяли в вину президенту.

Пресс-служба президента республики сообщила, что на встречу с главой государства прибыли журналисты из Австрии, Азербайджана, Великобритании, Катара, России, Саудовской Аравии, США, Франции, Японии и некоторых других государств.

Ранее президент Белоруссии сообщил, что 17 февраля планирует провести встречи с Владимиром Путиным.
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