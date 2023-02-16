Президент Белоруссии встретился с представителями иностранной прессы



Александр Лукашенко сообщил, что решил провести встречу после того, как пресс-секретарь сообщила о большом количестве журналистов, прибывших в Беларусь из других стран. «Я подумал, что будет, наверное, негостеприимно с белорусской точки зрения, если мы хотя бы на несколько минут с вами не пересечемся» — заявил президент. Он подчеркнул, что хочет посмотреть как изменилось отношение встречавшихся с ним ранее журналистов к проблемам которые вменяли в вину президенту.