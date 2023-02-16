Российские фрилансеры установили рекорд по выводу средств из России

Россияне, занимающиеся фрилансом, в 2022 году вывели на иностранные банковские карты почти в 7 раз больше денежных средств, чем годом ранее. Самыми популярными для переводов средств у российских фрилансеров стали грузинские, казахстанские и армянские карты. Среди них самыми распространенными стали карты грузинских банков. Транзакции, проводимые с их помощью, насчитывают около 100 миллионов рублей – это в несколько сотен раз больший объем операций, нежели в 2021 году.