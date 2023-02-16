«На государевой службе нужна самодисциплина»: депутат Осадчий воззвал к совести чиновников

Инициатива предпринимателя Евгения Пригожина запретить чиновникам выезжать за границу на отдых в период проведения СВО получила активную поддержку общественности. Как отметил сам бизнесмен, демонстрация любви к роскоши может привести к деморализации и расколу внутри российского общества.