«На государевой службе нужна самодисциплина»: депутат Осадчий воззвал к совести чиновников

Выбор парламентариев в пользу отечественных курортов способен улучшить качество предоставляемых в этой сфере услуг. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы Николай Осадчий.
Инициатива предпринимателя Евгения Пригожина запретить чиновникам выезжать за границу на отдых в период проведения СВО получила активную поддержку общественности. Как отметил сам бизнесмен, демонстрация любви к роскоши может привести к деморализации и расколу внутри российского общества.
«Можно и поддержать, но главное, по-моему, чтобы было понимание в голове, что ты живешь в России и у страны есть сложности, есть всевозможные риски, связанные с этими поездками. Самому нужно думать! Такое мое мнение, а поддержать инициативу можно, почему нет, но на первый план нужно ставить самосознание, самодисциплину и чувство ответственности», — прокомментировал депутат Госдумы.
Парламентарий также подчеркнул, что лично он всегда делает выбор в пользу именно живописных мест в своей стране.
«Я вообще не езжу, принципиально, во всякие развлекательные поездки на отдых куда-то за пределы страны. У нас в стране огромное количество мест, где, как говорится, еще не бывал. Даже не особо далеко нужно отправляться. В моем родном Краснодарском крае можно несколько дней менять дислокацию отдыха и все равно ты весь край не изъездишь: есть и горы, и море, и замечательные степи, лесные угодья», — пояснил собеседник ФАН.
Он также указал на один благоприятный эффект, который может произойти в случае, если родная страна станет излюбленным местом отдыха чиновников.
«Я сторонник того, чтобы люди, которые находятся на “государевой” службе, показывали пример, отдыхая на Родине. Тем самым они, возможно, могли бы помогать исправлять какие-то недостатки в сервисе, в развитии курортов и внутреннего туризма», — подытожил народный избранник.
Ранее депутат Госдумы Станислав Наумов поддержал инициативу Евгения Пригожина. Собеседник ФАН отметил, что у чиновников нет никакой причины хвастаться благополучием.