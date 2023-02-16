Newsweek: Украина получила от США неприятный сигнал об ограниченной помощи Запада

Официальные представители США направили Украине неприятный сигнал о том, что военная помощь со стороны Запада не безгранична. Об этом сообщает издание Newsweek.
Профессор Лондонского университета Роб Сингх отметил, что внутренние западные критики могут поставить под сомнение передовую роль Вашингтона в предоставлении помощи киевскому режиму, если континентальные страны Североатлантического альянса продемонстрируют недостаточную поддержку или даже раскол из-за конфликта на Украине.
«Мнения также могут колебаться в зависимости от того, какой вклад вносят европейские страны в поддержку Киева», — цитирует издание эксперта.
Ранее сообщалось, что американские представители предлагали отдать России часть территории Украины для прекращения боевых действий.