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Newsweek: Украина получила от США неприятный сигнал об ограниченной помощи Запада

Политика
Newsweek: Украина получила от США неприятный сигнал об ограниченной помощи Запада

Официальные представители США направили Украине неприятный сигнал о том, что военная помощь со стороны Запада не безгранична. Об этом сообщает издание Newsweek.

Профессор Лондонского университета Роб Сингх отметил, что внутренние западные критики могут поставить под сомнение передовую роль Вашингтона в предоставлении помощи киевскому режиму, если континентальные страны Североатлантического альянса продемонстрируют недостаточную поддержку или даже раскол из-за конфликта на Украине.

«Мнения также могут колебаться в зависимости от того, какой вклад вносят европейские страны в поддержку Киева», — цитирует издание эксперта.

Ранее сообщалось, что американские представители предлагали отдать России часть территории Украины для прекращения боевых действий.
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