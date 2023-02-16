Newsweek: Украина получила от США неприятный сигнал об ограниченной помощи Запада

Профессор Лондонского университета Роб Сингх отметил, что внутренние западные критики могут поставить под сомнение передовую роль Вашингтона в предоставлении помощи киевскому режиму, если континентальные страны Североатлантического альянса продемонстрируют недостаточную поддержку или даже раскол из-за конфликта на Украине.