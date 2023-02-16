Енисейцу грозит пять лет тюрьмы за ложное сообщение о взрывоопасном предмете

Сотрудница охранной службы одного из офисных зданий Енисейска позвонила в полицию. Она сообщила, что к посту охраны подошел мужчина и заявил, будто в здании находится опасный предмет. Об этом уведомили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Как пишет НИА-«Красноярск», в результате проверки правоохранители выяснили, что сообщение оказалось ложным. Личность правонарушителя была оперативно установлена. Им оказался 31-летний енисеец. Задержанный пояснил, что ему не понравился пристальный взгляд сотрудницы охраны, который она на него бросила. Рассказав об опасности, мужчина решил подшутить над ней.
Свою вину злоумышленник полностью признал и раскаялся. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет за предоставление заведомо ложных сведений об акте терроризма, проинформировали в пресс-службе ведомства.