Енисейцу грозит пять лет тюрьмы за ложное сообщение о взрывоопасном предмете

Как пишет НИА-«Красноярск», в результате проверки правоохранители выяснили, что сообщение оказалось ложным. Личность правонарушителя была оперативно установлена. Им оказался 31-летний енисеец. Задержанный пояснил, что ему не понравился пристальный взгляд сотрудницы охраны, который она на него бросила. Рассказав об опасности, мужчина решил подшутить над ней.