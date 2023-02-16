Бакулина рассказала о новых схемах мошенников на маркетплейсах

Попадаясь на «смешные цены» товара по ссылкам мошенников, радостный пользователь оформляет покупку, а после оплачивает ее, но товар не получает. Такие маркетплейсы как Ozon, Aliexpress, Wildberries обычно возвращают деньги, если товар утерян по вине курьера. Но в случае со схемами мошенников подобные обращения в поддержку маркетплейса не принесут должного результата на который надеется пользователь.