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Бакулина рассказала о новых схемах мошенников на маркетплейсах

Общество
Бакулина рассказала о новых схемах мошенников на маркетплейсах

Аналитик группы анализа внешних цифровых рисков компании «Инфосистемы Джет» Екатерина Бакулина объяснила как обманывают россиян на маркетплейсах с помощью ссылок на фишинговые сайты, и рассказала как люди могут уберечь себя и свои деньги.

Для агентства «Прайм» Бакулина рассказала о схемах кибермошенников: они представляются обычными покупателями, оставляющими отзыв о товаре, но предлагающими альтернативную ссылку того же товара по значительно низкой цене.

Попадаясь на «смешные цены» товара по ссылкам мошенников, радостный пользователь оформляет покупку, а после оплачивает ее, но товар не получает. Такие маркетплейсы как Ozon, Aliexpress, Wildberries обычно возвращают деньги, если товар утерян по вине курьера. Но в случае со схемами мошенников подобные обращения в поддержку маркетплейса не принесут должного результата на который надеется пользователь.

Эксперт советует не переходить по неизвестным ссылкам, оставленных в отзывах интернет-магазинов или маркетплейсов.

«Обязательно нужно проверять, что именно написано в адресной строке, ведь фишинговые сайты очень часто используют похожие имена доменов. Подобным образом мошенники могут «продавать» и гораздо более дорогие товары, даже сырье оптом, так что финансовый ущерб покупателя может быть существенным», — добавила Бакулина.
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