Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Москве внебрачный сын Жириновского избил полицейского после скандала в ресторане

Происшествия
В Москве внебрачный сын Жириновского избил полицейского после скандала в ресторане

Олег Эйдельштейн, внебрачный сын экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского, может попасть под статью за избиение полицейского. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации издания, 36-летний мужчина устроил скандал в ресторане на Новой площади при праздновании Дня всех влюбленных. На место вызвали правоохранителей. Дебошира доставили в отдел.

Там задержанный принялся оскорблять стражей порядка, после чего ударил одного из них кулаком в грудь. У пострадавшего диагностировали ушиб правой ключицы. Организована проверка.
владимир жириновский москва нападение полиция
Военкоры ФАН
Лучшие в аду