В Москве внебрачный сын Жириновского избил полицейского после скандала в ресторане

Олег Эйдельштейн, внебрачный сын экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского, может попасть под статью за избиение полицейского. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации издания, 36-летний мужчина устроил скандал в ресторане на Новой площади при праздновании Дня всех влюбленных. На место вызвали правоохранителей. Дебошира доставили в отдел.
Там задержанный принялся оскорблять стражей порядка, после чего ударил одного из них кулаком в грудь. У пострадавшего диагностировали ушиб правой ключицы. Организована проверка.