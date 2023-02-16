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Бывший директор «Центра 112» стал жертвой загадочной кражи в Москве

Происшествия
Бывший директор «Центра 112» стал жертвой загадочной кражи в Москве

Правоохранители разбираются в обстоятельствах странной кражи, совершенной в Москве. Преступники орудовали в коттедже бывшего руководителя «Центра 112».

Потерпевший обратился в полицию и заявил, что из дома пропал сейф. В нем хранились драгоценности, пистолет ТТ с патронами и коллекционные монеты. По словам пенсионера, злоумышленники пробрались в коттедж через окно, сообщил Telegram-канал «112».

На место хищения приехали кинолог с собакой. Пес обнаружил вскрытый сейф в 50 метрах от калитки. Примечательно, что воры не взяли ничего ценного. Рядом лежало все, что, по словам потерпевшего, хранилось в сейфе.
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