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Представители РФ в ЦАР обсудили реформы сектора безопасности с властями республики

Весь мир
Представители РФ в ЦАР обсудили реформы сектора безопасности с властями республики

Банги, 16 февраля. Глава Представительства министерства обороны России в ЦАР генерал-майор Анвар Галимуллин и сотрудник посольства РФ в Центральноафриканской Республике встретились с участниками Международной группы внутренней безопасности.

На заседании стороны обсудили взаимодействие партнеров государства и способы объединения их усилий. В дополнение к этому подняли вопросы совместной реформаторской деятельности в секторе обороны страны.

Ранее Анвар Галимуллин рассказал о получении знаний бойцами Вооруженных сил ЦАР (FACA) в учебных заведениях России. Он сообщил, что в рамках военно-технического сотрудничества около 200 военнослужащих приступили к занятиям в вузах Санкт-Петербурга, Рязани и Новосибирска.

Позднее генерал-майор встретился с министром обороны республики Клодом Рамо Биро. Стороны обсудили детали повышения квалификации бойцов FACA в РФ и пришли к мнению, что после возвращения они займут руководящие должности в ВС страны.
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