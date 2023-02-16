Представители РФ в ЦАР обсудили реформы сектора безопасности с властями республики

Ранее Анвар Галимуллин рассказал о получении знаний бойцами Вооруженных сил ЦАР (FACA) в учебных заведениях России. Он сообщил, что в рамках военно-технического сотрудничества около 200 военнослужащих приступили к занятиям в вузах Санкт-Петербурга, Рязани и Новосибирска.