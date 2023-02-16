Раненная при обстреле ВСУ мать двоих детей ждет возмездия для украинских «освободителей»

Ныне освобожденное село Новотроицкое около полугода назад страдало от артобстрелов ВСУ. Но местная жительница Виктория Нужная до сих пор страдает от последствий тех страшных дней. Прилет ракеты РСЗО «Град» стал роковым для женщины и разделил ее жизнь на до и после.
Снаряд упал в жилой дом. Ударной волной Викторию выкинуло на улицу. Ракета разорвалась прямо за ее спиной. Осколки РСЗО «Град» вонзились в ноги, спину и изрешетили тело и внутренние органы женщины.
«Я взяла бы винтовку снайперскую и сама пошла бы, честно сказать. Вот, наверное, [мотивирует — прим. ФАН] вот эта сила воли, встать и отомстить. Отомстить за то, что нас убивают. Целенаправленно нас убивают наши «освободители», как они кричат «наша земля!» — Украина то есть. Но мы просто им не нужны. Действительно, нужна, наверное, только земля. А то, что здесь люди, какая-то инфраструктура, дети – это никого не волнует. Нас первых надо убить — детей и нас», — говорит Виктория Нужная.
Только благодаря усилиям донецких врачей ей чудом удалось избежать инвалидности. Виктория Нужная перенесла пять операций.
«Брюшную вырезали, селезенку вырезали, печень зашили, возле легких, сказали, еще большой осколок висит», — пояснила пострадавшая.
Сейчас Виктория Нужная находится на реабилитации. Женщину поддерживают коллеги по работе и семья — супруг и две дочери.
«У меня две девочки несовершеннолетние, их нужно поднимать, давать будущее какое-то. Только это, наверное, мне бог и оставил. Супруг со мной плачет. Говорит: "все будет хорошо, встанешь на ноги, как говорится, поедем на море. Как ездили, так и будем ездить и отдыхать. И ничего не стесняйся, ничего не бойся, потому что шрамы — ничего страшного, главное, что живая», — поделилась Виктория.