Раненная при обстреле ВСУ мать двоих детей ждет возмездия для украинских «освободителей»

Ныне освобожденное село Новотроицкое около полугода назад страдало от артобстрелов ВСУ. Но местная жительница Виктория Нужная до сих пор страдает от последствий тех страшных дней. Прилет ракеты РСЗО «Град» стал роковым для женщины и разделил ее жизнь на до и после.