Евросоюз никак не может договориться о санкциях на каучук

15 февраля состоялась встреча Евросоюза, во время которой представители стран обсуждали вопросы касательно введения десятого пакета санкций против России. Однако договориться они не смогли, так как одним из пунктов были санкции против российского каучука (сырье для выработки резины, получаемое из каучуконосных растений).