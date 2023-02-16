Евросоюз никак не может договориться о санкциях на каучук

Евросоюз не может договориться о введении десятого пакета санкций против России, так как им помешал российский каучук, разделивший представителей комиссии на два лагеря.
15 февраля состоялась встреча Евросоюза, во время которой представители стран обсуждали вопросы касательно введения десятого пакета санкций против России. Однако договориться они не смогли, так как одним из пунктов были санкции против российского каучука (сырье для выработки резины, получаемое из каучуконосных растений).
Италия и Германия выступили против введения санкций на российский каучук, в тот момент, когда Польша поддерживает такие ужесточенные меры. Итог заседания неясен и будет решаться дальше.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что против России необходимо ввести новые санкции. Она предложила новый пакет запретов, который лишит РФ 11 млрд евро. В новый пакет должен был войти расширенный список банков и личностей, попавших под санкции.