Правоохранители задержали экс-сотрудника смоленского госстройнадзора по делу о взятке

В Смоленской области правоохранители задержали экс-главу департамента государственного строительного и технического надзора. В региональном СУ СКР рассказали, что фигурант подозревается в получении взятки в размере 2 миллионов рублей.
Преступление было совершено в 2019 году. Подследственный получил деньги от директора стройфирмы. За незаконное вознаграждение тогда еще руководитель департамента пообещал «закрыть глаза» на нарушения во время проверок строительных объектов. Кроме того, подозреваемый заверил об отсутствии в будущем проблем с получением разрешительной документации.
В суде находится дело, возбужденное в отношении первого замминистра строительства Челябинской области. Он обвиняется в получении взятки на сумму более миллиона рублей, сообщило издание URA.RU.