Правоохранители задержали экс-сотрудника смоленского госстройнадзора по делу о взятке

Преступление было совершено в 2019 году. Подследственный получил деньги от директора стройфирмы. За незаконное вознаграждение тогда еще руководитель департамента пообещал «закрыть глаза» на нарушения во время проверок строительных объектов. Кроме того, подозреваемый заверил об отсутствии в будущем проблем с получением разрешительной документации.