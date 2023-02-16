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Sankei Shimbun: Япония преобразует ВВС страны в воздушно-космические силы

Армия
Sankei Shimbun: Япония преобразует ВВС страны в воздушно-космические силы

Японское минобороны намерено преобразовать ВВС страны в воздушно-космические силы.

Об этом сообщили журналисты Sankei Shimbun. По их сведениям, реформа планируется в период до 2027 года.

«Уже в нынешнем году предполагается сформировать подразделения, отслеживающие возможные угрозы в отношении японских спутников», — сказано в публикации.

Японские воздушно-космические силы в перспективе будут заниматься вопросами орбитальной группировки спутников, в том чисел разведывательных, отметили обозреватели Sankei Shimbun.

Ранее стало известно о планах японского правительства приобрести у США самые современные модификации крылатых ракет Tomahawk,об этом сообщал RT.
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