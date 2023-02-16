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Под Брянском задержали мигранта, избившего сотрудницу пункта Wildberries в Подмосковье

Происшествия
Под Брянском задержали мигранта, избившего сотрудницу пункта Wildberries в Подмосковье

В Брянской области правоохранители задержали иностранца, который напал на сотрудницу пункта выдачи Wildberries в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как мигрант в ходе словесного конфликта бьет 37-летнюю женщину по лицу. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет определить степень полученных травм.

Стражи порядка разбираются в обстоятельствах случившегося. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

В Балашихе неизвестный в шортах избил 14-летнего подростка, передает «Царьград». Юноше потребовалась медицинская помощь.
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