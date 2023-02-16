Под Брянском задержали мигранта, избившего сотрудницу пункта Wildberries в Подмосковье

В Брянской области правоохранители задержали иностранца, который напал на сотрудницу пункта выдачи Wildberries в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как мигрант в ходе словесного конфликта бьет 37-летнюю женщину по лицу. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет определить степень полученных травм.
Стражи порядка разбираются в обстоятельствах случившегося. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
В Балашихе неизвестный в шортах избил 14-летнего подростка, передает «Царьград». Юноше потребовалась медицинская помощь.