В Киеве задержали воспитателей, которые издевались над детьми

О происшествии сообщила нацполиция Украины.
По данным ведомства сотрудники учреждения для детей-инвалидов превратили детский сад в пыточную. Сообщается, что мучители регулярно избивали детей, подвергали их психологическому насилию, обматывали скотчем и закрывали рты полотенцами. Из-за нарушений в физическом и психическом развитии дети не могли поделиться происходившим с родителями.
Украинская полиция задержала четырех работников учреждения, заведено уголовное дело по статье о "пытках, совершенных повторно или по предварительному сговору группой лиц". Подозреваемым грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Правоохранительные органы продолжают изучение ситуации и проверяют остальных сотрудников на причастность к издевательствам.
Ранее в одном из московских детских садов трехлетний ребенок захлебнулся в собственной рвоте.