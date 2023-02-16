В Киеве задержали воспитателей, которые издевались над детьми

По данным ведомства сотрудники учреждения для детей-инвалидов превратили детский сад в пыточную. Сообщается, что мучители регулярно избивали детей, подвергали их психологическому насилию, обматывали скотчем и закрывали рты полотенцами. Из-за нарушений в физическом и психическом развитии дети не могли поделиться происходившим с родителями.