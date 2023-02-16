Марочко назвал причину серьезных потерь украинской армии в зоне СВО

Одной из причин серьезных потерь в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) является дефицит маскировочного снаряжения. Об этом в беседе с изданием Yakutsk.ru рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По словам Марочко, украинские военные получают от командования низкокачественное маскировочное снаряжение, которое очень быстро приходит в негодность в суровых условиях боевых действий.
Многие солдаты ВСУ вообще не имеют соответствующей экипировки и вынуждены вести бои в обычной форме, подчеркнул офицер. Известно, что командование ВСУ неоднократно получало жалобы по данному вопросу, однако «в верхах» сослались на оптимизацию военного бюджета.