Журналист Владимир Соловьев обратился к мировому сообществу, призвав к созданию коалиции для борьбы с неоколониальной политикой США и Европы.
Как сообщило агентство SM-News, журналист и телеведущий Владимир Соловьев призвал Китай, Иран и КНДР присоединиться к России для войны с западным неоколониализмом. Он заявил о необходимости мобилизации военного и экономического потенциала для создания широкой коалиции.
Соловьев подчеркнул, что в противостоянии западных стран России на стороне первых существует численное преимущество в живой силе и экономических показателях. Москве трудно противостоять такой угрозе самостоятельно. Необходимо начинать коренное переустройство российского государства и подключать международную общественность к борьбе.
Телеведущий также отметил, что без объединения сил следующими целями западного неоколониализма станут другие страны, не поддерживающие внешнюю политику, в первую очередь, Соединенных Штатов Америки.