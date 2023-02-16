Соловьев призвал к объединению стран против западной агрессии

Как сообщило агентство SM-News, журналист и телеведущий Владимир Соловьев призвал Китай, Иран и КНДР присоединиться к России для войны с западным неоколониализмом. Он заявил о необходимости мобилизации военного и экономического потенциала для создания широкой коалиции.