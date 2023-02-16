Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Российские ЗРК «Тор» модернизируют для уничтожения вражеских БПЛА

Армия
Российские ЗРК «Тор» модернизируют для уничтожения вражеских БПЛА

Российские зенитно-ракетные комплексы «Тор» пройдут комплексную модернизацию для повышения эффективности огня по новым перспективным БПЛА.

Об этом заявили официальные представители оборонного концерна «Алмаз-Антей».

«ЗРК семейства "Тор" способны эффективно обнаруживать и поражать беспилотники различных модификаций, в том числе на малых дистанциях и высотах», — сказано в опубликованном релизе.

При этом для уничтожения новых беспилотников необходима модернизация этих систем ПВО, отметили в «Алмаз-Антее».

Ранее RT сообщил об уничтожении двух дронов ВСУ в районе Севастополя дежурными расчетами сил ПВО российской армии.
алмаз-антей зрк тор пво БПЛА
Военкоры ФАН
Лучшие в аду