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Глава ФБР Тэрада: деятельность украинского «Миротворца» перерастает в офлайн-геноцид

Общество
Глава ФБР Тэрада: деятельность украинского «Миротворца» перерастает в офлайн-геноцид

Украинский ресурс «Миротворец» создан при поддержке американских и британских спецслужб. К такому выводу пришли участники шоу Timeline Show.

Глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада приняла участие в шоу на YouTube-канале Global Tree Pictures. Руководитель ФБР побеседовала с американо-украинским режиссером документалистом Игорем Лопатеноком и активисткой из США Тарой Рид.

Участники шоу обсудили сайт «Миротворец». Тэрада отметила, что деятельность ресурса перерастает в офлайн-геноцид. Сайт является частью опасного тренда, добавила глава ФБР.

Американские гости рассказали об ужесточении цензуры в США с приходом к должности президента Джо Байдена. Активисты, которые выступают против эскалации украинского конфликта, сразу обвиняются в «работе на Россию».

Активистка Тара Рид рассказала, что планирует принять участие в митинге против конфликта. Акция «Ярость против военной машины» состоится 19 февраля.
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