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Лукашенко проведет встречу с Путиным 17 февраля

Политика
Лукашенко проведет встречу с Путиным 17 февраля

Белорусский президент Александр Лукашенко проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным 17 февраля, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Согласно полученным данным, глава белорусского государства анонсировал переговоры со своим российским коллегой во время общения с иностранной прессой во Дворце Независимости.

«Лукашенко завтра встречается с Путиным. Первый проанонсировал встречу во время общения с журналистами», — говорится в сообщении.

В Кремле до этого уже сообщили, что президенты России и Белоруссии могут провести переговоры 17 февраля.
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