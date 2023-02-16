Лукашенко проведет встречу с Путиным 17 февраля

Белорусский президент Александр Лукашенко проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным 17 февраля, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
Согласно полученным данным, глава белорусского государства анонсировал переговоры со своим российским коллегой во время общения с иностранной прессой во Дворце Независимости.
«Лукашенко завтра встречается с Путиным. Первый проанонсировал встречу во время общения с журналистами», — говорится в сообщении.
В Кремле до этого уже сообщили, что президенты России и Белоруссии могут провести переговоры 17 февраля.