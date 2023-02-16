Вяльбе раскритиковала норвежские СМИ за публикацию о российских лыжниках

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на претензии норвежских СМИ о тестировании спортсменов из РФ на допинг.
Норвежские журналисты «сотрясают воздух» вместо обсуждения собственных недочетов в допинговой системе, считает Елена Вяльбе. Об этом президент ФЛГР рассказала в интервью РИА Новости, комментируя материал телеканала TV2 о тестировании российских лыжников. Его авторы утверждают, что в 2022 году РУСАДА ни разу не проверило Ивана Якимушкина и Алексея Червоткина.
«Отмечу особо: все наши топовые лыжники находятся не в национальном пуле РУСАДА, а в международном пуле FIS. И именно по программе FIS, а не РУСАДА, к нашим спортсменам приезжают и отбирают те же внесоревновательные пробы», — подчеркнула Вяльбе.
Российские лыжники не участвуют в международных турнирах, которые проводятся в сезоне-2022/23. Недопуск к соревнованиям связан с проведением спецоперации ВС РФ на Украине.