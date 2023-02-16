Вяльбе раскритиковала норвежские СМИ за публикацию о российских лыжниках

Норвежские журналисты «сотрясают воздух» вместо обсуждения собственных недочетов в допинговой системе, считает Елена Вяльбе. Об этом президент ФЛГР рассказала в интервью РИА Новости, комментируя материал телеканала TV2 о тестировании российских лыжников. Его авторы утверждают, что в 2022 году РУСАДА ни разу не проверило Ивана Якимушкина и Алексея Червоткина.