В Мексике обнаружили крупнейшую нарколабораторию

Обыск в помещениях показал, что было изъято около 128 килограммов порошка фентонила, около 630 тысяч (69 килограммов) таблеток фентанила и около сотни килограммов метамфетамина. Также были обнаружены прочие вещества, служащие для производства наркотических средств, что говорит о факте лаборатории, нежели о простом складе.