В Мексике обнаружили крупнейшую нарколабораторию

Мексиканское министерство обороны сообщило об обнаружении крупнейшей в истории нарколаборатории по производству синтетических наркотиков.
На сайте Мексиканского правительства сказано, что 14 февраля военнослужащие проводили разведку в районе муниципалитета Кулиакан в штате Синалоа, в ходе которой обнаружили подпольный производство, где изготавливался метамфетамин и фентанил.
Обыск в помещениях показал, что было изъято около 128 килограммов порошка фентонила, около 630 тысяч (69 килограммов) таблеток фентанила и около сотни килограммов метамфетамина. Также были обнаружены прочие вещества, служащие для производства наркотических средств, что говорит о факте лаборатории, нежели о простом складе.
Как сообщает РИА Новости, со слов минобороны Мексики, эта лаборатория стала крупнейшей в истории страны по объему производства синтетических наркотиков.