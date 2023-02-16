Власти Польши все больше помогают украинским беженцам, пренебрегая гражданами страны, заявили жители европейского государства.
Уровень одобрения приема вынужденных переселенцев в республике все больше снижается. Поляки уверены, что власти помогают украинцам больше, чем соотечественникам. Такой вывод сделала исследовательская группа Openfield по результатам социологического опроса.
Около 68% поляков заявили, что имеют предубеждение против беженцев. Их отношение к украинцам ухудшилось за последние полгода, и дальше ситуация только усугубится, заявил российский сенатор Алексей Пушков.