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Поляки заявили, что власти страны пренебрегают гражданами на фоне помощи беженцам с Украины

Общество
Поляки заявили, что власти страны пренебрегают гражданами на фоне помощи беженцам с Украины

Власти Польши все больше помогают украинским беженцам, пренебрегая гражданами страны, заявили жители европейского государства.

Уровень одобрения приема вынужденных переселенцев в республике все больше снижается. Поляки уверены, что власти помогают украинцам больше, чем соотечественникам. Такой вывод сделала исследовательская группа Openfield по результатам социологического опроса.

Около 68% поляков заявили, что имеют предубеждение против беженцев. Их отношение к украинцам ухудшилось за последние полгода, и дальше ситуация только усугубится, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
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