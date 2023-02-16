Площадку для заездов стритрейсеров планируют оборудовать в Бийске

Это мнение разделяет и глава города Виктор Щигрев. Он рассказал, что в администрацию Бийска уже обращались представители местных стритрейсеров. Нарушители ночного покоя и сами понимают, что мешают людям, поэтому просят выделить им специальную площадку. В свою очередь власти готовы пойти им навстречу и уже наметили участок, где будет оборудована площадка для экстремальных заездов.