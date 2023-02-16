Жертвами циклона «Габриэль» в Новой Зеландии стали пять человек

Количество жертв циклона «Габриэль», обрушившегося на север Новой Зеландии, возросло до пяти. Соответствующую информацию предоставило местное издание The New Zealand Herald.
Стихийное бедствие произошло в начале текущей недели, 13 февраля. К настоящему времени была подтверждена гибель пяти жителей страны, хотя днем ранее таковыми числились четверо граждан. Еще 3544 человека объявлены пропавшими без вести.
Согласно публикации, из-за циклона многие граждане были вынуждены покинуть свои дома. В частности, это касается 9 тысяч жителей региона Хокс-Бей.
Меж тем Веллингтон обратился за международной помощью в ликвидации последствий стихийного бедствия. В настоящее время в пострадавших регионах введен режим чрезвычайной ситуации.
Во вторник, 15 февраля, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 на территории Новой Зеландии. Никаких сведений о разрушения и пострадавших не поступало.