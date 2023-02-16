Эксперт Сучков рассказал об уловках США по «заматыванию» расследования о подрывах «СП»

В беседе с РИА Новости эксперт отметил, что Вашингтон перекладывает ответственность за расследование терактов на своих союзников. Однако партнеры США не собираются проводить разбирательство сейчас. Они могут приступить к нему лет через 15, когда это никому не будет нужно.