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Эксперт Сучков рассказал об уловках США по «заматыванию» расследования о подрывах «СП»

Политика
Эксперт Сучков рассказал об уловках США по «заматыванию» расследования о подрывах «СП»

Соединенные Штаты намерены «замотать» расследование диверсий на российских «Северных потоках» при помощи разных уловок. Об этом заявил глава Института международных исследований МГИМО Максим Сучков.

В беседе с РИА Новости эксперт отметил, что Вашингтон перекладывает ответственность за расследование терактов на своих союзников. Однако партнеры США не собираются проводить разбирательство сейчас. Они могут приступить к нему лет через 15, когда это никому не будет нужно.

«Это, конечно, попытка (США. — Прим. ФАН) замотать ситуацию, но и отвести от себя подозрения», — подчеркнул Сучков.

Ранее сообщалось, что журналист Сеймур Херш провел расследование, доказывающее причастность Вашингтона к подрыву «Северных потоков».
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