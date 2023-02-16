Кендалл Дженнер опровергла обвинения в фотошопе своего фото

Напомним, что в декабре прошлого года куртка Кендалл Дженнер за 7750 долларов (500 тысяч рублей) стала мемом в интернете. Модель выложила в сеть фото в зеленом бомбере марки Loewe, которую подписчики не оценили и прозвали «корзиной с мячами».