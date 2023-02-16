Кендалл Дженнер опровергла обвинения в фотошопе своего фото

Известную американскую модель Кендалл Дженнер фанаты заподозрили в ретуши тела на фотографии в купальнике.
27-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram✱ (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta✱✱, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) фото в зеленом бикини из бусин. Пользователи сети заметили, что ладонь звезды выглядит неестественно длинной на изображении из-за фотошопа.
Модель в ответ опровергла обвинения со стороны поклонников и показала свою руку в прямом эфире. На кадрах заметно, что ладонь Кендалл действительно очень длинная.
Напомним, что в декабре прошлого года куртка Кендалл Дженнер за 7750 долларов (500 тысяч рублей) стала мемом в интернете. Модель выложила в сеть фото в зеленом бомбере марки Loewe, которую подписчики не оценили и прозвали «корзиной с мячами».
- ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
- ✱✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму