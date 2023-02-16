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Кендалл Дженнер опровергла обвинения в фотошопе своего фото

Шоу-бизнес
Кендалл Дженнер опровергла обвинения в фотошопе своего фото

Известную американскую модель Кендалл Дженнер фанаты заподозрили в ретуши тела на фотографии в купальнике.

27-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram✱ (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta✱✱, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) фото в зеленом бикини из бусин. Пользователи сети заметили, что ладонь звезды выглядит неестественно длинной на изображении из-за фотошопа.

Модель в ответ опровергла обвинения со стороны поклонников и показала свою руку в прямом эфире. На кадрах заметно, что ладонь Кендалл действительно очень длинная.

Напомним, что в декабре прошлого года куртка Кендалл Дженнер за 7750 долларов (500 тысяч рублей) стала мемом в интернете. Модель выложила в сеть фото в зеленом бомбере марки Loewe, которую подписчики не оценили и прозвали «корзиной с мячами».

  • ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
  • ✱✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму
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