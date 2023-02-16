Аудитория немецкого издания Die Welt активно отреагировала на публикацию, в которой сообщается о большом риске полного разгрома ВСУ в связи с медленными поставками украинским националистам тяжелых танков странами НАТО, в том числе Германией.
Читатели из ФРГ отметили, что подобный исход острого украинского кризиса был предопределен с первых дней проведения российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.
«Тот, кто когда-либо мечтал о том, что Украина должна победить, уже ничем не может помочь!» — эмоционально написал один из комментаторов.
Другой участник обсуждения предложил Берлину прекратить оказание очевидно бесполезной военной помощи киевскому режиму за счет немецких налогоплательщиков.
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не подталкивает Киев к военному захвату Крыма и Севастополя, его слова приводил RT.