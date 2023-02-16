На Запорожье предлагают прекратить выдворение пособников Украины

Председатель предложил использовать преступников для наведения порядка в разрушенных городах, а потом судить или обменивать их. По его словам, на территории Украины находится большое количество людей с антироссийскими взглядами, которые в данный момент несут наказание за свои взгляды. Для их освобождения и необходимо обменивать пособников врага.