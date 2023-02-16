Третьяковка обратилась в суд с просьбой признать 100 картин бесхозными

Работники Третьяковской галереи обратились в суд, чтобы передать 100 художественных и графических картин и три скульптуры, не имеющих владельцев, государству.
Как отмечает пресс-служба галереи, картины передаются государству в случае, если невозможно определить их владельца. Подобная процедура проводится в отношении предметов, находящихся на временном хранении музея в течение пяти лет.
Музей при проверке владельцев экспонатов проходят определенную процедуру, предусмотренной законодательством РФ, — направляют запросы в органы исполнительной власти, управления ЗАГС, а также публикуют список предметов на сайте музея и в социальных сетях.
Художественные картины, не имеющие установленного факта владения: этюды Кузьмы Петрова-Водкина и Исаака Левитана, картины Меретгельды Акмамедова, Меретруды Аннакулиева, Андрея Коцки, Андрея Курнакова, Василия Рождественского, Юлии Оболенской.
РИА Новости отмечает, что 2 марта суд рассмотрит просьбу Третьяковской галереи признать 72 живописные, 19 графических картин и три скульптуры бесхозными с последующим их обращением в доход государства