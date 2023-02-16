Российский лоукостер зафиксировал рекордную прибыль

Такие данные содержатся в опубликованном финансовом отчете авиакомпании «Победа».
Согласно отчёту чистая прибыль компании увеличилась более чем в 3 раза по сравнению с 2021 годом и составила 15 млрд. рублей. Этот показатель стал самым высоким за всю историю компании.
Несмотря на выросшую прибыль, выручка компании сократилась на 13%, а себестоимость продаж увеличилась почти на 9%. Сократился и пассажиропоток компании, его падение составило 19%.
В руководстве компании поделились мнением, что достичь рекордной прибыли удалось благодаря тому, что «Победа» смогла правильно приспособиться к новым реалиям геополитической обстановки.
В конце января в компании рассказали о планах запустить прямые рейсы в турецкий город Бодрум.