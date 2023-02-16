Звезда «Глухаря» Виктория Тарасова призналась, что ей угрожают из-за помощи Донбассу

Звезда сериала «Глухарь» Виктория Тарасова призналась, что в ее адрес поступают угрозы. Актриса получает массу негатива и злобы в соцсетях из-за помощи жителям Донбасса.
Артистка публично поддерживает спецоперацию и российских военнослужащих. Кроме того, Тарасова ездила в Донбасс и не стеснялась публиковать кадры с местными жителями. После этого на нее посыпались гневные сообщения.
««Будь ты проклята!», «Чтоб ты сдохла!», «Мы вас победим, разрежем, расчленим, уничтожим!», «Террористка» — много гадостей», — поделилась актриса в программе Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба» на «России-1».
Звезда «Глухаря» отметила, что уже не реагирует на подобные угрозы. Тарасова просто блокирует авторов подобных сообщений.
Актриса также вспомнила, как во время последнего визита в Донбасс ей однажды стало не по себе. Артистку спросили, во сколько она выезжает из гостиницы утром. Какая-то женщина сообщила Тарасовой, что позвонила родственникам в Киев и рассказала родным о ее приезде.
По словам звезды «Глухаря», ее это почему-то напрягло. Актриса сказала, что они выезжают в 10:00, хотя на самом деле выезжали в 07:00. А в 10:00 город начали обстреливать. Артистка не исключает, что это было не просто совпадение.