Звезда «Глухаря» Виктория Тарасова призналась, что ей угрожают из-за помощи Донбассу

Актриса также вспомнила, как во время последнего визита в Донбасс ей однажды стало не по себе. Артистку спросили, во сколько она выезжает из гостиницы утром. Какая-то женщина сообщила Тарасовой, что позвонила родственникам в Киев и рассказала родным о ее приезде.