Политолог Евстафьев заявил о моральной готовности Запада к сражению с Россией до конца

В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» эксперт отметил, что если бы у иностранных игроков было бы достаточное количество танков, самолетов и снарядов для Киева, то они бы уже вступили в конфликт. На Западе уже приняли политическое решение о необходимости «уничтожения» России и о начале большого, возможно ядерного, конфликта.