Политолог Евстафьев заявил о моральной готовности Запада к сражению с Россией до конца

Страны коллективного Запада морально подготовились к противостоянию с Россией до конца, однако у них не хватает материальных возможностей, поэтому Москва должна использовать это окно возможностей, заявил политолог Дмитрий Евстафьев.
В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» эксперт отметил, что если бы у иностранных игроков было бы достаточное количество танков, самолетов и снарядов для Киева, то они бы уже вступили в конфликт. На Западе уже приняли политическое решение о необходимости «уничтожения» России и о начале большого, возможно ядерного, конфликта.
«Морально они с нами биться до конца готовы. То есть морально коллективный Запад абсолютно созрел для того, чтоб биться с Россией до конца», — подчеркнул политолог.
Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что Москве есть чем ответить тем, кто ей угрожает, и в этой ситуации Кремль не станет ограничиваться бронетехникой. Так глава государства отреагировал на военную помощь Украине со стороны Запада.