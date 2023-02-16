В эфире телеканала заметили бойца ИГИЛ

В марте 2022 года появилась информация о том, что Киев вербует в свои ряды террористов с Ближнего Востока. Новобранцам предлагалось «убивать русских» за вознаграждение «многократно превышающее зарплату боевика в Сирии». По словам заместителя министра иностранных дел РФ Олега Сыромолотова, такие бойцы будут охотнее участвовать в сражениях, так как одной из их целей является «жажда русской крови». Также сообщалось, что таких людей могут использовать для совершения терактов на территории России.