В эфире телеканала заметили бойца ИГИЛ

Украинский военный был замечен с нашивкой запрещенной террористической организации в эфире датского телеканала.
Датский телеканал снимал репортаж на Донбассе, когда в кадр попали двое украинских военных. При рассмотрении формы одного из них, зрители заметили нашивку с флагом ИГ✱ (ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация).
В марте 2022 года появилась информация о том, что Киев вербует в свои ряды террористов с Ближнего Востока. Новобранцам предлагалось «убивать русских» за вознаграждение «многократно превышающее зарплату боевика в Сирии». По словам заместителя министра иностранных дел РФ Олега Сыромолотова, такие бойцы будут охотнее участвовать в сражениях, так как одной из их целей является «жажда русской крови». Также сообщалось, что таких людей могут использовать для совершения терактов на территории России.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация