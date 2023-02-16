Россия предложила ближневосточным странам поучаствовать в разработке истребителя Checkmate

Москва обратилась к коллегам из стран Ближнего Востока с предложением об участии в совместных разработках вооружений. Об этом рассказал генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев, передали РИА Новости.
В частности, речь идет о проекте легкого истребителя пятого поколения Checkmate. По словам специалиста, российская сторона активно прорабатывает инициативы по наиболее актуальным формам сотрудничества с ближневосточными государствами.
«Рособоронэкспорт рассматривает варианты совместного создания современной высокотехнологичной продукции, в том числе истребителя пятого поколения на основе легкого тактического самолета Checkmate», — уточнил Михеев.
Он добавил, что также ведется работа над трансфером технологий между странами и офсетными программами.
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