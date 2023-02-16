Полицейские Самарской области изъяли 1,5 тысячи пачек контрафактных сигарет

В результате исследования стало понятно, что изъятое является табачным изделием, немаркированным федеральной специальной (акцизной) маркой. Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированной продукции без (акцизных) марок и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенные в крупном размере). Полицейские устанавливают канал поставки контрафактных сигарет на территорию Самарской области.