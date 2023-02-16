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Полицейские Самарской области изъяли 1,5 тысячи пачек контрафактных сигарет

Общество

В торговом павильоне в Ставропольском районе Самарской области сотрудники полиции обнаружили полторы тысячи пачек немаркированной табачной продукции. Общая стоимость изъятого товара составила более 160 тысяч рублей.

Полицейские Самарской области изъяли 1,5 тысячи пачек контрафактных сигарет

Незаконную реализацию немаркированных сигарет осуществлял 51-летний местный житель. В присутствии понятых правоохранители обыскали торговое помещение и обнаружили около 1 500 пачек сигарет иностранного производства, сообщает сетевое издание «ВолгаНьюс». Мужчину, арендовавшего павильон и осуществлявшего незаконную торговлю, доставили в отдел полиции, а табачную продукцию направили на экспертизу в Тольятти.

В результате исследования стало понятно, что изъятое является табачным изделием, немаркированным федеральной специальной (акцизной) маркой. Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированной продукции без (акцизных) марок и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенные в крупном размере). Полицейские устанавливают канал поставки контрафактных сигарет на территорию Самарской области.
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