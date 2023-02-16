Полицейские Самарской области изъяли 1,5 тысячи пачек контрафактных сигарет

В торговом павильоне в Ставропольском районе Самарской области сотрудники полиции обнаружили полторы тысячи пачек немаркированной табачной продукции. Общая стоимость изъятого товара составила более 160 тысяч рублей.
Незаконную реализацию немаркированных сигарет осуществлял 51-летний местный житель. В присутствии понятых правоохранители обыскали торговое помещение и обнаружили около 1 500 пачек сигарет иностранного производства, сообщает сетевое издание «ВолгаНьюс». Мужчину, арендовавшего павильон и осуществлявшего незаконную торговлю, доставили в отдел полиции, а табачную продукцию направили на экспертизу в Тольятти.
В результате исследования стало понятно, что изъятое является табачным изделием, немаркированным федеральной специальной (акцизной) маркой. Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированной продукции без (акцизных) марок и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенные в крупном размере). Полицейские устанавливают канал поставки контрафактных сигарет на территорию Самарской области.