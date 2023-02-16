Уральцы раскритиковали совет министра ЖКХ

Жителей Свердловской области возмутила рекомендация министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Николая Смирнова.
Ознакомившись с призывом Смирнова экономить потребление электроэнергии путем максимально возможного воздерживания от включения освещения в комнатах до наступления времени ночного электротарифа (с 23.00), уральцы дали волю своим чувствам в соцсетях, сообщает «Южный федеральный».
Некоторые граждане посоветовали Смирнову во имя экономии электроэнергии самому хранить продукты зимой за окном, а также перейти на свечи. Нашлись такие активисты, которые предложили подать на Смирнова коллективную жалобу за его издевательские советы.