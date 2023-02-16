Двух рыбаков ищут после опрокидывания катера в море под Мурманском

Двое мужчин бесследно исчезли в районе бухты Кислая в акватории Баренцева моря под Мурманском. Они отправились рыбачить на катере, однако тот перевернулся. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
По информации ведомства, к опрокидыванию судна привело нарушение правил управления. Граждане оказались в воде. Специалисты проводят комплекс мероприятий, направленный на поиски пропавших. Возбуждено уголовное дело.
В Ленобласти фельдшер спас мальчика, который едва не утонул. Медика наградили медалью, передает РИАМО.