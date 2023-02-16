Двух рыбаков ищут после опрокидывания катера в море под Мурманском

Двое мужчин бесследно исчезли в районе бухты Кислая в акватории Баренцева моря под Мурманском. Они отправились рыбачить на катере, однако тот перевернулся. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.