Медики из Подмосковья осмотрели 2,4 тысячи детей в ЛНР

В бригаду подмосковных медработников включены врачи различных профилей. Это педиатры, офтальмологи, неврологи, травматологи-ортопеды и прочие медики. Они обеспечены всем требуемым оборудованием и расходными материалами. В новом регионе в составе бригады сегодня трудятся лучшие врачи Московской области из медучреждений Красногорска, Орехово-Зуева, Электростали, Пушкина, Зарайска, Истры и Чехова, сообщили в министерстве.