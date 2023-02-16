Медики из Подмосковья осмотрели 2,4 тысячи детей в ЛНР

Врачи из Подмосковья с начала текущего года работают в Луганской Народной Республике. Они осуществляют профилактические медицинские осмотры детей. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», с начала 2023 года врачи из Московской области осмотрели около 2400 детей. Это уже вторая бригада, прибывшая в ЛНР для выполнения профилактических медосмотров детского населения.
Первая бригада действовала там с ноября по декабрь 2022 года и успела осмотреть 4500 детей. Наших медицинских специалистов благодарят родители, учителя и маленькие пациенты, поделилась первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.
В бригаду подмосковных медработников включены врачи различных профилей. Это педиатры, офтальмологи, неврологи, травматологи-ортопеды и прочие медики. Они обеспечены всем требуемым оборудованием и расходными материалами. В новом регионе в составе бригады сегодня трудятся лучшие врачи Московской области из медучреждений Красногорска, Орехово-Зуева, Электростали, Пушкина, Зарайска, Истры и Чехова, сообщили в министерстве.