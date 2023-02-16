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Авария с участием автобуса унесла жизни двух человек в Ингушетии

Происшествия
Авария с участием автобуса унесла жизни двух человек в Ингушетии

В Ингушетии увеличилось количество погибших в результате ДТП. По данным дагестанского минздрава, жертвами стали два человека. Количество пострадавших составляет 14 граждан.

Напомним, автобус направлялся из Краснодара в Махачкалу. На территории Ингушетии водитель допустил съезд транспортного средства в кювет. Автобус затем перевернулся.

Ранее пользователи соцсетей стали свидетелями аварии в Новокузнецке. Дорогу не поделили автобус и легковая машина. Предположительно, виновником столкновения стал водитель первого транспортного средства, сообщило издание A42.RU.
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